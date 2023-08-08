Индийские военные заявили, что оборудование или компоненты из "стран, имеющих сухопутные границы с Индией, неприемлемы по соображениям безопасности".

Индия запретила отечественным производителям военных беспилотников использовать компоненты, произведенные в Китае.

Как сообщает Reuters, данное решение было принято на фоне опасений по поводу уязвимости системы безопасности и роста напряженности между соседями, обладающими ядерным оружием. Как говорится в материале, подход Индии дополняет поэтапные ограничения на импорт беспилотников-разведчиков с 2020 года и реализуется посредством военных тендеров.

Как говорится в материале, на двух встречах в феврале и марте для обсуждения тендеров на дроны индийские военные заявили потенциальным участникам торгов, что оборудование или компоненты из "стран, имеющих сухопутные границы с Индией, неприемлемы по соображениям безопасности".

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В одном тендерном документе говорилось, что такие подсистемы имеют "лазейки в системе безопасности", которые ставили под угрозу важные военные данные, и требовалось, чтобы поставщики раскрывали происхождение компонентов.

Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил Reuters, что ссылка на соседние страны была эвфемизмом для Китая, добавив, что индийская промышленность стала зависеть от второй по величине экономики мира, несмотря на опасения по поводу кибератак.

Пекин отрицает свою причастность к кибератакам. Министерство торговли Китая, которое объявило о контроле за экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования, не ответило на вопросы о мерах Индии.

Премьер-министр Нарендра Моди стремится нарастить потенциал индийских беспилотников, чтобы предотвратить предполагаемые угрозы, в том числе со стороны Китая, силы которого в последние годы столкнулись с индийскими солдатами вдоль их спорной границы.

Индия выделила 1,6 трлн рупий (19,77 млрд долларов) на модернизацию вооруженных сил в 2023–2024 годах, из которых 75% зарезервировано для отечественной промышленности.

Но запрет на китайские детали повысил стоимость производства военных беспилотников на месте, вынудив производителей закупать компоненты в других местах.

Война в Украине и позиция Индии

После российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти и нефтепродуктов, которые ей продают со значительным дисконтом.

"Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

В июне 2023 года сообщалось о том, что Индия существенно наращивает импорт российской нефти. В 2023 году доля импорта российской сырой нефти в Индии выросла в 10 раз, до 20%, по сравнению 2%, которые были до вторжения России в Украину.

По состоянию на 16 июля 2023 года Россия пролезла в крупнейшие партнеры Индии. Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.

1 августа 2023 года соообщалось о том, что Индия теряет интерес к российской нефти. Средние отгрузки за четыре недели упали до 2,98 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с начала года.

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