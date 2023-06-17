Индия существенно наращивает импорт российской нефти.

В 2023 году доля импорта российской сырой нефти в Индии выросла в 10 раз, до 20%, по сравнению 2%, которые были до вторжения России в Украину.

Как заявил исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар на Петербургском международном экономическом форуме, к 2024-му Индия планирует нарастить показатель импорта российский нефти до 30%, сообщает "Коммерсант".

"Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее 2% в 2021–2022 годах, увеличилась в 2023 году в 10 раз, до 20% в корзине импорта сырой нефти. Ожидаю, что в период 2023–2024 годов она составит 30%", - сказал Кумар, отметив при этом, что на Индию приходится одна треть глобального потребления энергоносителей.

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По его словам, в будущем ожидается трехкратное увеличение спроса на нефть, газ и бензин, импорт сырой нефти также будет увеличиваться, и "России в этом будет отводиться главная роль".

Индия и российская нефть

После того, как в декабре 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти, основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай. Более того, "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

16 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива. Боррель заявил, что если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся на российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций.

В ответ министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия не нарушает антироссийские санкции продавая переработанную российскую нефть, а ЕС не мешало бы ознакомиться с правилами Совета.

"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", - заявил Джайшанкар.

В мае 2023 года сообщалось о том, что российская нефть продолжает поступать на европейский рынок в обход санкций. В порты Индии прибывает около 70 танкеров с российской нефтью ежемесячно. И после переработки определенная ее часть – в виде бензина и дизтоплива – попадает на европейские рынки.

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