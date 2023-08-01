Средние отгрузки за четыре недели упали до 2,98 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с начала года.

Морские перевозки сырой нефти из России за четыре недели упали до самого низкого уровня с начала января.

Как сообщает Bloomberg, рынок, который потреблял около 1,5 млн баррелей в день ближнемагистральной морской нефти, поступающей с экспортных терминалов в Балтийском, Черном морях и Арктике, был почти полностью потерян, и его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени на обслуживание.

Средние отгрузки за четыре недели упали до 2,98 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с начала года, и снизились более чем на 900 000 баррелей в день по сравнению с пиком, наблюдавшимся в середине мая.

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Как говорится в материале, теперь более ограниченная доступность российской нефти наряду с меньшим количеством баррелей с Ближнего Востока сузила скидки, предлагаемые китайским покупателям на поставки нефти. В целом, рост цен и сужающийся дисконт по отношению к международным эталонам также делают российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтепереработчиков, чьи закупки снижаются второй месяц в июле.

Поскольку в Европе осталось мало покупателей, влияние снижения потоков ощущается на отгрузках в Азию, которые снова упали за четыре недели до самого низкого уровня с начала января.

В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта в азиатские страны, а также объемы судов, не имеющих конечного пункта назначения, упали примерно на 940 000 баррелей в день с пикового значения в середине мая. За четыре недели поставки азиатским клиентам России, а также поставки на суда, не имеющие конечного пункта назначения, упали до 2,66 млн баррелей в день в период до 30 июля с пересмотренных 2,85 млн баррелей в день за четыре недели до 23 июля. потоки к азиатским покупателям до самого низкого уровня с января как в недельном, так и в среднем за четыре недели.

Война в Украине и ситуация с нефтью

В декабре 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов.

Индия с начала войны в Украине в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

В ЕС не раз говорили о намерении принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива.

25 июля 2023 года стало известно о том, что поставки российской нефти через страны Запада существенно изменились. Общие потоки снизились на 640 000 баррелей в день по сравнению с февральскими уровнями.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны сократился до 104 000 баррелей в день, при этом единственным пунктом назначения была Болгария. Эти цифры не включают поставки в Турцию.

Рынок, который потреблял около 1,5 млн баррелей в день ближнемагистральной морской нефти, поступающей с экспортных терминалов в Балтийском, Черном морях и Арктике, был почти полностью потерян, и его заменили дальнемагистральные пункты назначения в Азии, обслуживание которых намного дороже и требует больше времени.

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