Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением агрессора в Украину, Россия стала крупнейшим торговым партнером Индии.

Министерство торговли и промышленности Индии опубликовало свежую статистику, согласно которой, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза - до рекордных 27,1 миллиарда долларов.

Импорт из РФ в Индию за отчетный период вырос в 3,8 раза - до 27,1 миллиарда долларов. Экспорт из Индии в Россию также продемонстрировал рост - в 2,6 раза за отчетный период - и достиг 639 миллиона долларов.

Видео дня

Среди стран, импортирующих товары в Индию, Россия находится на втором месте после Китая.

Война в Украине и позиция Индии

После российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти и нефтепродуктов, которые ей продают со значительным дисконтом.

"Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

В июне 2023 года сообщалось о том, что Индия существенно наращивает импорт российской нефти. В 2023 году доля импорта российской сырой нефти в Индии выросла в 10 раз, до 20%, по сравнению 2%, которые были до вторжения России в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: