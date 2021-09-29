Министр сообщила, что готовится также законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что Кабинет министров запланировал последовательное повышение пенсий на следующий 2022 год.

Об этом информирует Правительственный портал.

Лазебная отметила, что в следующем году минимальная пенсионная выплата в человека в возрасте от 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщины будет не меньше, чем 3 тыс. грн.

"Во-первых, с 1 марта пройдет индексация пенсий. И я надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Во-вторых, реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, дает нам возможность выйти на новую минимальную пенсионную гарантию", – сказала Лазебная.

Вместе с тем, она добавила, что сейчас основные усилия всех ветвей власти должны быть направлены на три ключевые позиции: восстановить справедливость в солидарной системе; ввести обязательные пенсионные накопления и стимулировать развитие добровольных накоплений; обеспечить для каждого человека почтенного возраста доступность необходимых социальных услуг гарантированного объема и качества в соответствии с его индивидуальными потребностями.

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По словам министра, готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

Какая сейчас средняя пенсия по Украине:

средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Накопительные пенсии: что известно

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмигаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

Читайте такжеОктябрьское повышение пенсий коснется не всех пенсионеров: кто не получит доплатуВ июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года. Премьер отметил, что распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных является важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Согласно проекту, накопления будут взиматься из суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты. Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Автор: Инна Андалицкая