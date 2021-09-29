Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что Кабинет министров запланировал последовательное повышение пенсий на следующий 2022 год.
Об этом информирует Правительственный портал.
Лазебная отметила, что в следующем году минимальная пенсионная выплата в человека в возрасте от 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчин и 30 лет у женщины будет не меньше, чем 3 тыс. грн.
"Во-первых, с 1 марта пройдет индексация пенсий. И я надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Во-вторых, реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, дает нам возможность выйти на новую минимальную пенсионную гарантию", – сказала Лазебная.
Вместе с тем, она добавила, что сейчас основные усилия всех ветвей власти должны быть направлены на три ключевые позиции: восстановить справедливость в солидарной системе; ввести обязательные пенсионные накопления и стимулировать развитие добровольных накоплений; обеспечить для каждого человека почтенного возраста доступность необходимых социальных услуг гарантированного объема и качества в соответствии с его индивидуальными потребностями.
Читайте такжеЖурналисты выяснили, как изменится пенсионная система Украины в ближайшие годы (видео)
По словам министра, готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.
Какая сейчас средняя пенсия по Украине:
- средняя пенсия по Украине - от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);
- пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).
- от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).
- от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
- от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
- более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).
Накопительные пенсии: что известно
Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
Премьер Шмигаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
Читайте такжеОктябрьское повышение пенсий коснется не всех пенсионеров: кто не получит доплатуВ июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года. Премьер отметил, что распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных является важным элементом перехода к накопительной пенсионной системе.
17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Согласно проекту, накопления будут взиматься из суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и его работодатель - 2% от зарплаты. Для хранения своих средств украинцам нужно будет самостоятельно выбрать фонд из перечня, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.