Минсоцполитики предлагает модель, которая обеспечивает обязательные взносы от работодателей без роста налоговой нагрузки.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Об этом сообщила глава ведомства Марина Лазебная на пресс-конференции.

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"Есть два документа, каждый из которых может стать основой для законопроекта, который будет принят парламентом... Этой осенью мы ожидаем принятия в первом чтении законопроекта, который станет тем концептом, вокруг которого мы будем вся объединяться и работать", - подчеркнула Лазебная

Она уточнила, что законопроект № 2683-3 разработан Министерством социальной политики, а законопроект № 2683-д - представлен Общественной организацией "Офис простых решений и результатов".

По словам Лазебной, в Минсоцполитики обсуждается модель, которая обеспечивает обязательные взносы от работодателей без роста налоговой нагрузки.

"Мы об этом всегда говорили, что это будет часть отчислений от ЕСВ... И, что очень важно, добровольные взносы человека по принципу автозаписи", - сказала министр.

Лазебная подчеркнула, что международные партнеры поддерживают внедрение предложенной системы обязательных пенсионных накоплений.

"На всех встречах с международными партнерами я поднимаю вопрос, какую мы видим модель накопительной системы. Я вижу со стороны международных партнеров поддержку. На последней миссии Всемирного банка мы получили поддержку. Это также подтвердили на встрече международный комиссар ООН по правам человека и Международная организация труда", - отметила глава Минсоцполитики.

Кроме того, она сообщила о двух проектах постановлений, которые хочет предложить министерство на рассмотрение правительства.

"Хотим запустить пилотный проект по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации через обязательства по социальной ответственности новых владельцев этих объектов... это о развитии сознания работодателей, что надо думать о своих работниках", - сказала Лазебная.

Второе постановление, по ее словам, предусматривает социальный пакет с накопительными пенсиями для отдельных групп работников, которые выполняют социально важные работы и оплата которых финансируется из бюджета. Категории, для которых это планируется внедрить в первую очередь, работники Национальной полиции и медики.

"Это такая мировая практика благодарности общества и дополнительной мотивации людей, которые берут на себя ответственность за нашу безопасность и наше здоровье", - отметила министр.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Екатерина Жирий