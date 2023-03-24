В целом сумма выданных займов в 2022 году сократилась втрое.

Сумма долгов украинцев по микрокредитам в прошлом году сократилась на 5 млрд грн - с 13,1 млрд грн на начало прошлого года до 8,05 млрд грн на начало 2023 года.

Как сообщила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", более половины от общей суммы, на которую уменьшился долг украинцев перед МФО, приходится на второе полугодие — 3,4 млрд грн, или 67%.

"В целом в 2022 году МФО выдали почти втрое меньшую сумму займов. С 65,1 млрд грн в 2021 году общая сумма новых выданных микрокредитов сократилась до 23,9 млрд грн. В то же время средняя сумма кредита за 2022 год почти не изменилась и составила 4 439 грн. Это лишь на 3% меньше, чем в 2021 году", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что всего в прошлом году было заключено 5,3 млн кредитных договоров. В среднем, за месяц украинцы брали почти полмиллиона микрозаймов. Для сравнения, в 2021 году в среднем заключалось 1,1 млн договоров в месяц.

"Несмотря на то, что общая задолженность уменьшается, количество микрозаймов снова начало расти на конец года, в 4-м квартале. Тогда было зафиксировано на 30% больше новых договоров и вдвое большая сумма выданных средств по сравнению с 3-м кварталом. Выросла и средняя сумма кредита - с 3,5 тысяч грн до 4,1 тысяч грн", - говорится в сообщении.

При этом из 690 финансовых компаний, подавших отчетность за 2022 год, треть, или же 221 организация, закончили год с убытком в 3,16 млрд грн.

Кредитование во время войны

22 февраля 2023 года в Украине была возобновлена программа "Рука помощи", которая предусматривает предоставление кредитов неработающим гражданам из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела. На реализацию программы государством выделено 9,6 млн грн.

Программа разработана Министерством социальной политики Украины на основе успешного опыта пилотного проекта "Рука помощи". Он был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах в Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Реализация программы "Рука помощи" по оказанию безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь для создания собственного бизнеса планировалась с 1 января 2022 года.

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта.

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