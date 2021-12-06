85% договоров займа оформляются в режиме онлайн.

С января 2021 года в Украине существенно вырос показатель микрокредитов, которые берет население.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Как говорится в сообщении, за три квартала 2021 года микрофинансовыми организациями выдано микрокредитов на сумму 49 млрд грн.

85% договоров займа оформляются в режиме онлайн.

Общая сумма долга населения за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%.

В настоящее время украинцы задолжали 15,6 млрд грн только по просроченным кредитам.

Коллекторы в Украине:

Коллектор - это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками. Коллекторская компания - предприятие, которое предоставляет услуги взыскания просроченных долгов.

Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов. Закон вступил в силу 14 июля.

13 июля Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

Микрокредитование в Украине:

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины "О потребительском кредитовании" (1109).

15 сентября 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 891-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй".

По оценкам Национального банка Украины, потребительское кредитование в Украине растет очень высокими темпами - на уровне около 30%. Высокая доходность этого сегмента является привлекательной для банков, тогда как спрос на такие кредиты растет благодаря высоким доходам домохозяйств и оптимистичным потребительским настроениям.

6 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй" № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября.

1 января 2021 года вступили в силу новые правила микрокредитования в Украине.

Автор: Елена Коваленко