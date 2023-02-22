На реализацию программы государством выделено 9,6 млн грн.

В Украине возобновлена программа "Рука помощи", которая предусматривает предоставление кредитов неработающим гражданам из малообеспеченных семей на начало или развитие собственного дела.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, отметив при этом, что временно свернутая с началом полномасштабной войны программа "Рука помощи" в настоящее время возобновлена. На реализацию программы государством выделено 9,6 млн грн.

"Министерство соцполитики перезапускает программу "Рука помощи", которая направлена на помощь малообеспеченным лицам в открытии собственного дела. Программа была разработана совместно со Всемирным банком, в 2016-2018 годах она была пропилотирована во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черниговской областях и зарекомендовала себя как успешный социальный проект. За этот период 237 предпринимателей смогли начать собственное дело", - говорится в сообщении.

Видео дня

В министерстве напомнили, что программа дает возможность неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса. Такая помощь оказывается на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела

"Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком на три года для начала собственного дела. Условия возврата пособия: или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения одной суммой (в течение 30 календарных дней), или досрочно частями", - сообщили в пресс-службе.

При этом сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. А также она может не возвращаться, если предпринимателем уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи или в первый год с даты получения помощи трудоустроено по направлению центра занятости не менее двух лиц из малообеспеченных семей сроком не менее, чем на два года.

Для получения такой помощи человек, который имеет желание начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший центр занятости, где он подает заявление о предоставлении финансовой помощи, бизнес-план и справку о несудимости.

Программа "Рука помощи"

Программа разработана Министерством социальной политики Украины на основе успешного опыта пилотного проекта "Рука помощи". Он был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах в Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Реализация программы "Рука помощи" по оказанию безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь для создания собственного бизнеса планировалась с 1 января 2022 года.

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта.

Бизнес во время войны

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

В апреле 2022 года в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могли как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещение или другие активы.

В декабре 2022 года бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и дефицита электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

17 января 2023 года бизнес смягчил негативные ожидания относительно будущей деловой активности и инфляции.

По состоянию на 30 января 2023 года из-за войны 80% компаний столкнулись с падением бизнеса.

По сосоянию на 13 февраля 2023 года за период действия в Украине военного положения, в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 19 тыс. 738 кредитных договоров на общую сумму 81,61 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: