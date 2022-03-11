Осуществлены первые два перевода, а дальнейшие выплаты средств запланированы уже в ближайшие дни.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), банк Европейского Союза, который принадлежит его 27 государствам-членам, осуществил первые два перевода общей суммой в 129 млн евро от правительства Украины на наиболее насущные нужды.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что эти средства являются частью экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, в рамках которого 4 марта Совет директоров ЕИБ одобрил выделение 668 млн евро для страны. Финансирование гарантируется ЕС в рамках мандата внешнего кредитования и дополняет другие инициативы, анонсированные институциями ЕС.

В ЕИБ отметили, что, в ответ на запросы правительства Украины, дальнейшие выплаты состоятся в ближайшие дни.

"Мы усердно работаем, чтобы оказать еще больше поддержки – предполагается пакет размером в 2 млрд евро от ЕИБ – для критической инфраструктуры и для того, чтобы отстроить все, что уничтожила российская армия, в свободной и независимой Украине. В ближайшие дни мы также надеемся объявить дальнейшее финансирование для поддержки соседей Украины как в ЕС, так и за его пределами, поскольку они предоставляют приют и защиту для беженцев, спасающихся от войны", - сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.