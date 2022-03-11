24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Крупнейший банковский холдинг США JPMorgan сворачивает свою деятельность в России.
Банк сообщает, что также завершает все свои обязательства в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
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