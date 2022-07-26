Шевченко надеется начать программу в этом году.

Украина намерена до конца года заключить сделку по программе с Международным валютным фондом на сумму 15-20 миллиардов долларов.

Об этом глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил в комментарии Reuters.

По словам Шевченко, Киев уже направил свой запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по поводу нового финансирования.

Он надеется, что удастся договориться о сумме до 20 миллиардов долларов в течение двух или трех лет в форме резервного соглашения Stand-By или механизма расширенного финансирования (EFF).

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны. Я надеюсь начать программу в этом году", - сказал Шевченко.

Глава центрального банка сказал, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Последним кредитом МВФ для Украины была согласованная в марте экстренная финансовая поддержка в размере 1,4 миллиарда долларов, что эквивалентно 50% квоты страны в фонде.

Программа на 20 миллиардов долларов может стать вторым по величине действующим в настоящее время кредитом МВФ. Большая сумма была выдана Аргентине.

Во время визита в Лондон Шевченко также сказал, что надеется договориться о своп-линии (соглашении о взаимном обмене валют по фиксированным курсам) с Банком Англии "в течение нескольких недель", хотя и не уточнил сумму.

У НБУ уже есть превентивная своп-линия на 10 миллиардов евро (10,12 миллиарда долларов) с Европейским центральным банком и на 1 миллиард долларов с Центральным банком Польши.

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