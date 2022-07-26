МВФ также резко пересмотрел свой прогноз по инфляции в сторону роста, которая повлечет дальнейшее снижение уровня жизни людей во всем мире.

Прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд вновь понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы.

Это связано с тем, что стремительный рост инфляции и последствия войны в Украине снизили покупательную способность домохозяйств во всем мире, а длительные ограничения из-за пандемии замедлили двигатель роста Китая, пишет The Wall Street Journal.

В частности, МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста до 3,2% в 2022 году по сравнению с ростом на 6,1% в 2021 году. Напомним, фонд неоднократно снижал свой прогноз на этот год: с 4,9% в октябрьском отчете до 4,4% в январском и 3,6% в апрельском.

МВФ также ожидает, что рост мировой экономики замедлится до 2,9% в 2023 году, что значительно ниже апрельского прогноза в 3,6%.

При этом фонд предупредил, что фактические результаты могут быть хуже, ссылаясь на ряд негативных рисков.

Среди таких рисков-внезапная остановка поставок газа из России в Европу; устойчивая инфляция, которую не сдерживают политические меры; долговые проблемы в более бедных странах, вызванные более жесткими глобальными финансовыми условиями; и дальнейшее замедление в Китае, вызванное возобновлением вспышек Covid-19 и усилением кризиса в секторе недвижимости. Также растущая геополитическая фрагментация между западными демократиями и Россией и Китаем может повредить глобальной торговле и сотрудничеству в экономической политике, считают в МВФ.

"Риски для прогноза в значительной степени наклоненные в сторону снижения", – сказали в МВФ добавив, что глобальный рост может составить лишь 2,6% в 2022 году и 2% в 2023 году.

Рост инфляции в мире

МВФ также резко пересмотрел свой прогноз по инфляции в сторону роста, что повлечет дальнейшее снижение уровня жизни людей во всем мире. Ожидается, что в этом году потребительские цены вырастут на 6,6% в богатых экономиках и на 9,5% в развивающихся странах.

"У нас выше инфляция, и эта инфляция является более широкой. Это не только энергия и еда. Она просачивается в услуги и товары, и значительно опережает цели центральных банков в большинстве стран. Это приводит к падению покупательной способности. Во многих странах зарплаты не успевают за инфляцией цен",- сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

По его словам, обуздание инфляции должно быть первоочередной задачей для политиков, даже если это означает замедление экономической деятельности в краткосрочной перспективе. "Своевременное снижение инфляции также создает условия для стабильного роста и стабильной макроэкономической среды в последующие годы", – сказал Гуринша.

Он добавил, что правительства должны использовать целевую поддержку фискальной политики, чтобы облегчить влияние инфляции на наиболее уязвимые слои населения, но такие меры должны сочетаться с более жестким контролем за расходами в других сферах, чтобы избежать компенсации влияния монетарной политики на обуздание инфляции.

МВФ прогнозирует, что к концу 2024 года мировая инфляция вернется к уровням, близким к допандемическим, после снижения до 5,7% к концу 2023 года.

Замедление экономик США, Китая и еврозоны

Сейчас Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста экономики США до 2,3% в этом году и 1% в 2023 году по сравнению с ростом на 5,7% в 2021 году. В апреле фонд прогнозировал рост экономики США на 3,7% в этом году и 2,3% в 2023 году. Такое сокращение отражает значительное уменьшение частного потребления на фоне роста цен и ожидаемого влияния более жесткой монетарной политики Федерального резерва.

МВФ ожидает, что в этом году темпы роста экономики Китая замедлятся до 3,3% с 8,1% в прошлом году. В этом году активность во второй по величине экономике мира резко замедлилась из-за жесткой карантинной политики в Пекине в связи с пандемией, а также из-за обострения кризиса в секторе недвижимости, который влияет на продажи и инвестиции в недвижимость.

"Замедление экономики в Китае имеет глобальные последствия. Локдауны, добавленные к сбоям в глобальной цепочке поставок, и снижение внутренних расходов уменьшают спрос на товары и услуги со стороны торговых партнеров Китая", – заявили в МВФ.

Война в Украине оказала большее негативное влияние на европейские экономики, чем ожидалось ранее, из-за более высоких цен на энергоносители и слабого доверия потребителей. Постоянные сбои в логистике и рост затрат на необходимые ресурсы также давят на их производственный сектор. МВФ прогнозирует, что экономический рост в Еврозоне сократится до 2,6% в 2022 году и 1,2% в 2023 году по сравнению с апрельским прогнозом в 2,8% и 2,3%.

"Мы наблюдаем замедление в США, Китае и еврозоне в течение 2022 и 2023 годов. Три крупнейшие экономики мира сейчас останавливаются. И, конечно, это повлияет на глобальную экономику", - сказал Пьер-Оливье Гуринша.

Экономика России: что ее ждет

Одной из стран, которая достигла лучших результатов, чем ожидалось ранее, является Россия. Хотя война в Украине нанесла значительный ущерб ее экономике, повышение цен на нефть и газ, вызванное войной, увеличило экспортные поступления Москвы, а следовательно, и средства для продолжения войны. Гуринша отметил, что Центральный банк России также умело справился с влиянием экономических санкций, введенных западными правительствами, быстро повысив процентные ставки и предотвратив финансовый крах.

МВФ ожидает, что российская экономика сократится на 6% в этом году и на 3,5% в следующем году по сравнению с его апрельским прогнозом сокращения на 8,5% и 2,3% соответственно.

Предыдущие прогнозы МВФ

Как сообщал УНИАН, в январском отчете Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 0,5 процентных пункта - до 4,4% из-за распространения коронавируса (штамма "Омикрон") и роста цен на энергоносители. Также Международный валютный фонд ожидал сохранения высокой инфляции. Ожидалось, что глобальный рост снизится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году, что на полпроцентного пункта ниже в 2022 году, чем в октябрьском прогнозе мировой экономики (WEO).

А в апрельском отчете Международный валютный фонд еще больше снизил свои ожидания относительно роста мировой экономики в течение следующих двух лет - уже из-за вторжения России в Украину. Тогда ожидалось, что мировая экономика вырастет на 3,6% в 2022 и 2023 годах, что на 0,8 и 0,2 процентных пункта ниже январского прогноза.

Отмечалось, что война больше всего ударит по Украине и России. МВФ ожидал, что в этом году экономика Украины упадет на 35%, тогда как усилия Запада наказать Россию могут привести к сокращению ее экономики на 8,5%.

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