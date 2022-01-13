Мужчина перечислил тысячу гривень жене, но получатель денег не увидела.

Клиент "Приват 24" пожаловался, что деньги, которые он отправил на карточку другого банка, так и не дошли до получателя. Мужчина считает, что ошибка произошла именно с приложением.

Отзыв мужчина оставил на сайте Минфин.

По словам клиента, он перечислил 1 тысячу гривень на карточку жены. Однако деньги так и не поступили.

Мужчина позвонил в службу поддержки. Консультанты отметили, что средства придут в течение трех рабочих дней, поскольку перевод был сделан вечером в пятницу накануне праздников.

Читайте также"Ковидную тысячу" не нужно декларировать - НАПКОднако, утверждает клиент, обещанные средства получательница так и не увидела. В банке жены ответили, что перевода в истории платежей не нашли и посоветовали обращаться в суд.

"Так и перекидывают из банка на банк. Куда делись деньги? Неужели мне придется нанимать юриста, чтобы их вернуть? - обратился человек.

Что говорят в банке

Служба поддержки "Приватбанка" ответила в комментариях жалобы, что оплата была успешно отправлена по адресу, который указал заявитель, и посоветовали клиенту еще раз проверить реквизиты счета получателя.

"По данным типам платежей, если банк-получатель не принимает платежи (неуспешная оплата), он сразу же возвращается на карту отправителю. В вашем случае, возврата оплаты не было, что свидетельствует о том, что банк-получатель принял оплату. Рекомендуем проверить не были ли допущены ошибки в номере карты при оплате. Сделать это можно выбрав платеж в архиве и нажав "повторить", после чего вы будете переведены на шаг подтверждения оплаты, где сможете увидеть полный номер карточки получателя и сверить его", - ответили в финучреждении.

В то же время "Приват" попросил предоставить службе поддержки АРН код получателя в случае, если ошибки в номере карты не было, или подтверждение из банка-получателя, который заявил о непоступлении средств.

"Это может быть выписка по карте, где указано, что данного зачисления не было и видно реквизиты карты, о которой речь (номер карты) для подтверждения корректности данных при отправке", - уточнили в "Приват".

Чем закончилась история

Пользователь нашел ошибку в указанных реквизитах из-за некорректной работы сканера.

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