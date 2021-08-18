Рассмотрение заявки и принятие положительного решения заняло шесть дней.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала государственному "Ощадбанку" разрешение на открытие зала игровых автоматов или букмекерской конторы в киевском отеле Ramada Encore Kyiv.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Согласно обнародованному документу, игорный зал площадью 1008 кв. м будет расположен на втором этаже корпуса № 3 отеля, который находится по адресу улица Столичное шоссе, 103. Ramada Encore Kyiv имеет категорию "четыре звезды".

Отмечается, что "Ощадбанк" подал в КРАИЛ заявку на получение разрешения 10 августа. Рассмотрение заявки и принятие положительного решения заняло шесть дней.

В "Ощадбанке" подчеркнули, что к ним обратился оператор 4-звездочной гостиницы "Ramada Encore Kyiv", который арендует (с правом выкупа) здание, принадлежащее банку с просьбой получить в соответствующей комиссии сертификат помещения согласно Закону Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Такую сертификацию может получить только владелец помещения, которым сейчас является "Ощадбанк".

"Помещение является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика. Помещение находится в аренде с правом последующего выкупа, и именно арендатор планирует организовать на его базе игорное заведение. "Ощадбанк" не планирует осуществлять любую деятельность, которая касается организации азартных игр", - подчеркнула пресс-служба банка.

"Ощадбанк": что необходимо знать

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций Банка принадлежат государству.

Игорный бизнес в Украине: что необходимо знать

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

11 августа 2020 года Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

В сентябре 2020 года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии за азартные игры 7,4 миллиарда гривен, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно создания госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

15 июля 2021 года Рада поддержала уменьшение налогов для игорного бизнеса почти в 2 раза.

Автор: Богдан Слуцкий