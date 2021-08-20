Дочернему банку "Сбербанка России" запретили использовать в Украине название "Сбербанк".

Верховный суд Украины запретил дочернему банку российского госбанка "Сбербанк России" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского госбанка. Решение было принято Верховным судом Украины на заседании 19 августа.

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Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов.

Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием "Сбербанка", который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

В связи с победой "Ощадбанк" уверяет, что это решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.

Спор "Ощадбанка" со "Сбербанком":

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года.

В апреле 2017 года Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского "Сбербанка", в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку "Сбербанк".

12 августа 2020 года "Ощадбанк" выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".

26 ноября 2020 года кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью "Ощадбанка".

Автор: Елена Коваленко