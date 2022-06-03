Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу сегодня.

Попавший под санкции ЕС россиянин Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекс".

Об этом пишет пропагандистский ресурс РБК.

На фоне внесения Воложа в санкционный лист Евросоюза резко упали и акции самого "Яндекса"- более чем на 10%.

"Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде", - прокомментировал санкции и свой уход Аркадий Волож.

Что предшествовало

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож был включен в санкционный список Евросоюза.

Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу сегодня. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Также в санкционный список включены совершеннолетние члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Под санкции попали дочь Елизавета, сын Николай и жена Татьяна Навка.

Кроме того, в список попали дочь главы российской "Северстали" Алексея Мордашова Марина, дочь главы Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко Александра и сын Евгения Пригожина Павел.

Как и сообщалось ранее, Евросоюз ввел санкции в отношении Алины Кабаевой.

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