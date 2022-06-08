Присоединяется Турция принципиально только к санкциям, введенным ООН.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Турция занимает более нейтральную позицию и не стремится присоединяться к санкциям.

Об этом в интервью Радио НВ заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"На самом деле, они считают, что сидят на своем стуле. А свой стул означает неприсоединение к каким-либо чужим санкциям", - отметил посол.

Боднарь подчеркнул, что присоединяется Турция принципиально только к санкциям, введенным ООН.

"Присоединяется Турция принципиально только к санкциям, введенным ООН — эта санкционная политика поддерживается. К сожалению, у нас такая ситуация с 2014 года. Мы постоянно в диалоге с турецкой стороной, но ее позиция даже с того времени, когда были введены первые санкции, не изменилась", - заявил посол.

Он также подчеркнул, что данная санкционная позиция не означает, что Турция не поддерживает Украину.

"Это не означает, что Турция не поддерживает Украину. Напротив. У нас достаточно серьезная прослойка помощи, полученная из Турции. У нас есть серьезная политическая поддержка — усилия Турции по медиации, по помощи в диалоге со страной-агрессором. Конечно, это, с нашей точки зрения, вызывает определенную обеспокоенность, и мы каждый раз в откровенном диалоге с ними об этом говорим", - подчеркнул посол.

Дипломат также отметил, что неприсоединение к санкциям не означает, что кто-то может использовать Турцию для обхода этих санкций.

"Есть определенный трек, который нас не устраивает, о котором мы говорим, что это неправильное направление. Но с другой стороны, мы понимаем их интересы. Есть параллельный трек — украинско-турецкие отношения, имеющие свои особенности, свой характер. Мы не можем ими жертвовать только для того, чтобы сражаться с российско-турецким треком. То есть для нас важнее иметь полезные и выгодные взаимоотношения (начиная от торговли, заканчивая пребыванием людей здесь, гуманитарной помощью и некоторыми другими вещами), чем то, чтобы просто перессориться из-за их политики, которая такова и которую мы понимаем", - отметил посол.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

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