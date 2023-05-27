Будапешт и Афины хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из списка спонсоров войны.

Будапешт, который выступает против антироссийских санкций, неожиданно получил поддержку от Афин в своем скептицизме по поводу мер против России.

Как сообщает Politico, в настоящее время ЕС обсуждает свой 11-й пакет санкций против России после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину более года назад. В то время как 10 предыдущих пакетов санкций были направлены на то, чтобы опустошить военную казну РФ, теперь Брюссель хочет избежать обхода своих санкций. Это беспрецедентный шаг для блока, нынешний пакет может быть нацелен на другие страны, помогающие Москве уклоняться от торгового эмбарго.

Как говорится в матерале, Будапешт и Афины вмешались в работу коллективно, связав одобрение пакета с отдельным сложным вопросом, касающимся Украины. Киев составил список частных компаний, которые он называет "спонсорами войны", в который входит ряд европейских компаний.

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"Греция заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры. В случае с украинским позорным списком греческие компании обвиняются как спонсоры международной войны, хотя они не нарушают ограничительные меры против России", - заявил представитель ЕС.

Будапешт и Афины хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций. Хотя эти вопросы обычно не связаны между собой, Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы исключить свои компании из списка Украины.

Это вызвало напряженность на встрече министров иностранных дел ЕС, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию, по словам дипломатов, знакомых с обменом мнениями.

Международные спонсоры войны

13 апреля 2023 года в перечень международных спонсоров войны попала китайская корпорация Xiaomi Corporation. Компания не просто продолжает свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но даже вышла в лидеры по продажам смартфонов в стране.

В конце марта та же участь ждала австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International. Компания расширила свою деятельность на так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Также в перечень спонсоров войны попали компании Yves Rocher и Auchan Holding.

17 апреля 2023 года появилась информация о том, что в список спонсоров войны может быть включена венгерская OTP Group.

22 апреля 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.

4 мая 2023 года НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

9 мая 2023 года крупный производитель китайских автомобилей был внесен в перечень международных спонсоров войны.

25 мая 2023 года производителя "Барни" и Oreo признали спонсором войны.

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