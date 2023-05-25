У компания в России три завода и в 2022 году пополнила бюджет страны-террориста более чем на 61 млн долларов налогов.

Компания Mondelez International потеряла фабрику в Тростянце на Сумщине, который был оккупирован в начале полномасштабной войны, в результате действий российских захватчиков, но так и не вышла с рынка РФ. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ее в список международных спонсоров войны.

В НАПК напомнили, что после начала полномасштабной войны многие бизнесы, которые заботятся о своей репутации, частично или полностью покинули российский рынок.

"Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Московии, компания вносит свой вклад в обеспечение армии агрессора", – говорится в сообщении.

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По данным НАПК, интересы компании, которая имеет годовой доход около 26 млрд долларов и работает в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь".

Эта ООО имеет три завода: фабрику "Большевик", которая выпускает печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок "Барни" и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончик Picnic), а также завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

Отмечается, что компания является лидером рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательная резинка и карамельки.

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долларов (+303% за год), выручка – более 1 млрд долларов (+38% за год). Следовательно, бюджет страны-террориста компания пополнила более чем на 61 млн долларов налогов.

"Это – сухая финансовая статистика, которая измеряется жизнями украинских детей, которые больше никогда не попробуют "Мишку "Барни", – отметили в НАПК.

По данным нацагентства, после российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающем Литву, Латвию и Эстонию, направили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России, на что Mondelez отреагировала формально – объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в России. Однако, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным.

"Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время лукаво расширяет свою деятельность в стране-агрессоре и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет. Который тратится в том числе и на ракеты, убивающие украинских детей", – отметили в ведомстве.

Уничтожение фабрики Mondelez в Украине во время войны

Тростянец в Ахтырском районе Сумщины с первых дней полномасштабной войны в Украине и до 26 марта 2022 года находился под российской оккупацией.

Оккупанты нанесли немало вреда небольшому населенному пункту, в частности, была разрушена и ограблена фабрика Mondelez, где и изготавливались разнообразные популярные сладости (шоколад Milka и Korona, печенья Oreo, TUC, Belvita, бисквитные пирожные "Мишка "Барни", чипсы "Люкс", леденцы Halls и многое другое) и работало около 1500 местных жителей.

Мэр Тростянца Юрий Бова после освобождения населенного пункта отмечал, что ущерб от пожара на фабрике составил около 10 млн долларов США.

Список международных спонсоров войны - что это и кто попал

С начала полномасштабного вторжения сотни компаний покинули российский рынок или приостановили операции в РФ, закрыв свои офисы и продав мощности. В то же время, еще достаточно большое количество известных компаний со значительным объемом доходов продолжают вести бизнес в РФ и пополнять российский бюджет.

В перечень международных спонсоров войны уже попали более 20 компаний. В частности, венгерский OTP Bank. По этой причине Венгрия угрожает блокировать санкции против России, которые вводит Евросоюз.

Также в перечень попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan.

В перечне и транснациональная корпорация Procter&Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие).

Как объясняли в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, в перечень попадают иностранные компании, которые несмотря на признание международным сообществом России страной-агрессором и санкционные ограничения, продолжают сотрудничество с ней, а также лица, которые являются бизнес-партнерами или руководителями компаний, связанных с подсанкционными российскими олигархами.

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