Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхприбыли и доставлять топливо для судов, транспортирующих российскую нефть.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, ирландская Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.

Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхприбыли и доставлять топливо для судов, транспортирующих российскую нефть. Это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продаже топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть, отметили в НАПК.

Видео дня

"Большие танкеры ежедневно покидают РФ через Балтийское море, несмотря на то, что Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Peninsula Petroleum работает как глобальный поставщик бункерного топлива, осуществляет более 25 000 поставок в год и предлагает услуги по продаже топлива, техническую экспертизу, управление флотом и яхтинговые услуги.

Как подчеркнули в НАПК, несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора,

Как говорится в сообщении, обзор данных AIS (система идентификации судов) в этом районе показывает, что Peninsula Petroleum еженедельно поставляет большое количество топлива танкерам, следующим или из государства-террориста.

В то же время компания заявляет, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть и навредит мировой экономике.

"Пока Россия всячески ищет возможности поддержать свою экономику, ослабленную из-за действенности мировых санкций, Peninsula Petroleum Limited напрямую способствует транспортировке и продаже российской нефти через заправку и обслуживание ее танкеров. Это демонстрирует поддержку и спонсирование войны компанией", – подчеркнули в НАПК.

Международные спонсоры войны

13 апреля 2023 года в перечень международных спонсоров войны попала китайская корпорация Xiaomi Corporation. Компания не просто продолжает свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но до даже вышла в лидеры по продажам смартфонов в стране.

В конце марта та же участь ждала австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International. Компания расширила свою деятельность на так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Также в перечень спонсоров войны попали компании Yves Rocher и Auchan Holding.

17 апреля 2023 года появилась информация о том, что в список спонсоров войны может быть включена венгерская OTP Group.

Вас также могут заинтересовать новости: