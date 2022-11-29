По мнению экспертов, официальный курс доллара в Украине в 2023 году может вырасти до 40 гривень, но не достигнет отметки в 45 гривень/доллар.

До конца 2022 года Нацбанк не изменит официальный курс 36,5 гривни за доллар. Однако, по прогнозам аналитиков, уже в следующем году гривня может ослабнуть.

Как отметили эксперты инвесткомпании ICU, официальный курс доллара в Украине в 2023 году может вырасти до 40 гривень.

Однако, этот прогноз является более оптимистичным, чем предыдущий, когда ожидалось, что ослабление гривни достигнет отметки в 45 гривень/доллар. По словам экспертов, улучшение валютного прогноза свидетельствует также о будущем замедлении инфляции в Украине.

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"Наш прогноз замедления инфляции подкрепляется еще двумя аргументами: НБУ не будет спешить ослаблять курс гривни настолько, как мы ожидали раньше. До конца 2023 года официальный курс доллара вырастет примерно до 40 гривень, хотя ранее ожидали курса 45 гривень", – говорится в макроэкономическом обзоре ICU.

По мнению ICU, резервы НБУ по прогнозу 2023 года будут расти. Ожидается, что они увеличатся до более чем 35 миллиардов долларов. Этому будет способствовать поступление международной финансовой помощи.

"В целом же, украинская экономика будет оставаться уязвимой. Но достаточно жизнеспособной и в значительно лучшем состоянии, чем можно было бы ожидать в начале полномасштабной войны с РФ", – подчеркивают аналитики.

Курс валют в Украине: прогноз

Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования валютного рынка.

21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел Средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

Как писал УНИАН, ранее из-за войны в Украине и непростой экономической ситуации эксперты озвучили несколько факторов, которые станут весомыми в формировании курса валюты до конца 2022 года. Эксперты прогнозируют, что курс гривни в Украине до нового года не должен очень измениться, и для этого есть несколько причин.

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