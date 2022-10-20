Новый инструмент разрабатывался в сотрудничестве с банками.

Национальный банк с 21 октября разрешил покупать доллары США по официальному курсу без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке от 6 месяцев.

Как сообщается на официальной странице НБУ в Telegram, обязательным условием также является обязательная обратная продажа купленной валюты по истечении срока депозита также по официальному курсу, который будет на тот момент.

"Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита - от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения. Как покупка, так и продажа валюты будет осуществляться по официальному курсу Национального банка, который будет действовать в день проведения каждой из операций", - говорится в сообщении.

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То есть гражданин сможет вложить определенную сумму сейчас на депозит в долларах США по курсу 36,57 грн/долл. США и через шесть месяцев получить сумму в гривнях, которая будет соответствовать курсу НБУ на дату окончания депозита.

"Такой инструмент пополнит линейку альтернативных инструментов покупки наличной иностранной валюты, а значит будет способствовать снижению спроса на нее. Это даст возможность уменьшить давление на курс на наличном валютном рынке, который определяется соотношением спроса и предложения", - говорится в сообщении.

Введение валютного депозита не окажет негативного влияния на международные резервы, учитывая, что этот продукт предусматривает обратную продажу иностранной валюты.

Новый инструмент разрабатывался в сотрудничестве с банками, и отдельные банки введут его в ближайшее время.

Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

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