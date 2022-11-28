Экономисты уверены, что при любом развитии событий курс валют в Украине не подскочит до 45 грн за доллар.

Из-за войны в Украине и непростой экономической ситуации эксперты озвучили несколько факторов, которые станут весомыми в формировании курса валюты до конца 2022 года.

Так, как пишет UBR, на курс доллара в декабре будут влиять потерянные рабочие места, отсутствие гривневых накоплений, блэкаут в Украине, который может заставлять людей держать деньги в наличных рублях, а не долларах или евро, отметил аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Эксперты прогнозируют, что курс гривни в Украине до нового года не должен очень измениться, и для этого есть несколько причин. В частности, сезонность: украинцы, несмотря на войну, будут готовиться к новогодним праздникам и поэтому будут менять валюту.

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Вторая причина - спрос на валюту все еще слабый, банки имеют достаточное предложение.

Болтян убежден, что колебания курса продажи наличного доллара в первый зимний месяц будет в диапазоне 40,5 – 42 грн/$, евро - от 39,5 до 42 грн/€.

Эксперты также отмечают, что деньги международных доноров дают возможность валютному рынку Украины чувствовать себя уверенно, но среди рисков – возможная эвакуация части украинцев на территорию Европы, из-за чего они будут активно скупать валюту на наличном рынке, отмечает руководитель аналитического отдела международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Вместе с тем эксперты уверены, что при любом развитии событий курс валют в Украине не подскочит до 45 грн за доллар.

"Не думаю, что дойдет до 45 грн/$. Чтобы дотянуть до 45 грн, нужен очень большой драйвер, очень большой объем. А сейчас с учетом того, что все без света, активность резко снизилась. Да и наличные трудно достать, когда все отключено постоянно", – резюмирует Шевчишин.

Курс валют в Украине: что стоит знать

Как писал УНИАН, курс гривни к доллару продолжает укрепляться, а евро наоборот дорожает. По прогнозам экономистов, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 гривни за доллар.

Ранее финансовый эксперт Алексей Козырев сделал прогноз, каким будет официальный курс доллара в Украине в 2023 году. Экономист спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации, напомнив, что в госбюджете был заложен курс 42,2 грн/долл.

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