Криптоактивы помогли покрыть неотложные нужды ВСУ в первые дни войны.

Криптофонд Украины собрал более $60 млн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Криптоактивы помогли покрыть неотложные нужды ВСУ в первые дни войны.

На покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций было потрачено 34 млн криптодонатов.

В Минцифры также напомнили, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте.

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