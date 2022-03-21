Киев остается главной военной целью российских войск, несмотря на неудачи в наступательной операции. Враг может попытаться окружить украинскую столицу в ближайшие недели.
Об этом пишет британская разведка.
Сообщается о тяжелых боях севернее Киева.
2/3 сил РФ, наступавших на город с северо-востока, застопорилось. Войска, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинцев.
Основная часть россиян остается в более чем в 25 километрах от центра Киева.
По оценкам опрошенных The Wall Street Journal американских военных аналитиков, из-за провала по блицкригу украинской столицы Путин, похоже, поменял тактику.
Теперь он сосредоточился на захвате южных и восточных регионов Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым.
Но стратегически Кремль не передумал захватить всю страну.
Утром 24 февраля Россия бросила основные силы в сторону Киева, но четвертую неделю ВСУ эффективно отбивают врага.
Противник временно захватил некоторые близлежащие села и занимается террором местного населения, обустраивая позиции для следующей атаки.