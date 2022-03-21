2/3 сил РФ, наступавших на город с северо-востока, застопорилось.

Киев остается главной военной целью российских войск, несмотря на неудачи в наступательной операции. Враг может попытаться окружить украинскую столицу в ближайшие недели.

Об этом пишет британская разведка.

Сообщается о тяжелых боях севернее Киева.

2/3 сил РФ, наступавших на город с северо-востока, застопорилось. Войска, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинцев.

Основная часть россиян остается в более чем в 25 километрах от центра Киева.

По оценкам опрошенных The Wall Street Journal американских военных аналитиков, из-за провала по блицкригу украинской столицы Путин, похоже, поменял тактику.

Теперь он сосредоточился на захвате южных и восточных регионов Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Но стратегически Кремль не передумал захватить всю страну.

Утром 24 февраля Россия бросила основные силы в сторону Киева, но четвертую неделю ВСУ эффективно отбивают врага.

Противник временно захватил некоторые близлежащие села и занимается террором местного населения, обустраивая позиции для следующей атаки.

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