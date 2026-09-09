Россия зафиксировала самый большой месячный профицит бюджета за год, – Bloomberg

Продолжаются масштабные государственные расходы на войну России против Украины.

В августе бюджет России показал самый большой месячный профицит за последний год после того, как крупные государственные компании выплатили дивиденды по прошлогодним прибылям.

По расчётам Bloomberg на основе данных Министерства финансов, профицит бюджета России в августе достиг 660 миллиардов рублей (7,7 миллиарда долларов). Это самый высокий показатель с августа 2025 года. По данным министерства, выплаты дивидендов от государственных банков и компаний принесли в бюджет в прошлом месяце 691 миллиард рублей.

Издание отмечает, что доходы, не связанные с нефтью и газом, в число которых входят и дивиденды, выросли на 17% по сравнению с прошлым годом. Это помогло компенсировать рост расходов на 16%, поскольку масштабные государственные расходы на войну России против Украины продолжаются, а конца конфликта пока не видно.

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Однако совокупный бюджетный дефицит за первые восемь месяцев достиг 5,8 триллиона рублей, что значительно превышает годовой план в 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. При этом правительство России должно представить пересмотренные бюджетные прогнозы до конца сентября.

Экономика России – последние новости

7 сентября стало известно, что расходы федерального бюджета РФ на войну против Украины в первом полугодии 2026 года достигли нового рекорда – 10,687 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия выросли ещё на 30%, или на 2,46 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что экономика России практически перестала расти. Так, за первые пять месяцев текущего года ВВП страны увеличился лишь на 0,2%. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин призвал стимулировать инвестиции, однако крупнейшие компании в России, напротив, массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли, высоких кредитных ставок и экономической неопределённости.

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