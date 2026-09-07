Расходы РФ на войну побили рекорд: военная машина 'поглощает' 59 млрд рублей ежедневно

По сравнению с довоенным 2021 годом расходы на армию выросли более чем в пять раз.

Расходы федерального бюджета России на войну против Украины в первом полугодии 2026 года достигли нового рекордного показателя – 10,687 триллиона рублей. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на подсчёты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия выросли ещё на 30%, или на 2,46 трлн рублей. По сравнению с январем–июнем 2024 года военный бюджет РФ увеличился на 65%, по сравнению с 2023 годом – на 145%, а если сравнивать с первым годом войны – на 285%. По сравнению же с довоенным 2021 годом расходы на армию выросли более чем в пять раз.

В среднем "военная машина" Кремля "поглощала" 1,78 трлн рублей в месяц, 59 млрд рублей в день или 2,5 млрд рублей в час.

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По итогам полугодия на военные расходы было направлено 43,8% всех расходов федерального бюджета – это, по словам Клюге, новый максимум за всё время. По сравнению с доходами бюджета цифры выглядят еще более экстремально: на финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса ушло 57,3% всех поступивших в бюджет средств.

Ровно две трети российского военного бюджета засекречены: за первые шесть месяцев Кремль потратил по открытым оборонным статьям лишь 3,546 трлн рублей, а по закрытым – 7,141 трлн. По сравнению с прошлым годом "теневые" расходы бюджета РФ выросли на 42%, а если сравнивать с довоенным периодом – более чем в семь раз.

Всего с начала 2022 года Кремль потратил на армию и закупку оружия 57,144 трлн рублей, или 660 млрд долл. по текущему официальному курсу, – сумму, сопоставимую со всеми золотовалютными резервами Центробанка (720,3 млрд долларов по состоянию на 1 августа) и в 2,2 раза превышающую стоимость всего золотого запаса страны (292,8 млрд долл.).

Чтобы свести концы с концами в бюджете, который второй год подряд переживает заметное падение нефтегазовых доходов, правительство с весны на треть сократило расходы по гражданским статьям, а также поручило сократить 15% штата в государственных агентствах.

Экономика России – последние новости

Экономика России почти перестала расти: за первые пять месяцев 2026 года ВВП страны увеличился лишь на 0,2%. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин призвал стимулировать инвестиции, однако крупнейшие компании РФ, напротив, массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли, высоких кредитных ставок и экономической неопределённости.

Россияне стали откладывать в два раза меньше денег на фоне стремительного роста расходов. В январе–июне 2026 года доля доходов, которую граждане направляли на сбережения, сократилась с 10% до 4,4%.

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