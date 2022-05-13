Польские чиновники столкнулись с рядом проблем в трудоустройстве украинских беженцев.

Польские чиновники вместе с представителями бизнеса и неправительственных организаций разработали рекомендации по интеграции и трудоустройству беженцев из Украины.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Среди предложений - программа финансовой поддержки предприятий в создании новых рабочих мест, мониторинг спроса на рабочую силу в различных отраслях, а также создание общенациональной базы компетенций украинских беженцев в Польше.

Польские чиновники столкнулись с рядом проблем в трудоустройстве украинских беженцев. Актуальным остается вопрос их местонахождения: большинство беженцев продолжают выбирать крупные конгломерации Польши, где работу без знания языка и опыта найти значительно труднее, чем в небольших городах, вокруг которых концентрируются производственные предприятия. Наибольший спрос на работников в пищевой промышленности, логистике и отрасли HoReCa - вне крупных городов. Одно из предложений от местных властей Польши - разработка программы финансовой поддержки предприятий в создании новых рабочих мест, а также постоянный мониторинг спроса на работу в разных отраслях.

Также участники обсуждения предложили создать программу массового и быстрого изучения польского языка для граждан Украины, которые хотят работать. Его незнание является препятствием для поиска квалифицированной работы, а также для интеграции в польское общество. Среди других проблем, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Польше - сложности с устройством детей, а также поиск жилья. В первые 2 месяца войны беженцев размещали бесплатно. Зато сейчас встает вопрос поиска оплачиваемого жилья для них - особенно тех, кто намерен работать.

Работа украинцев в Польше: что известно

По данным уполномоченного правительства по делам беженцев с Украины Павла Шефернакера, 100 тыс. трудоспособных украинцев устроились на работу в Польше, а это каждый четвертый из тех, кто получил PESEL (идентификационный номер, который дает право на работу в Польше по спецзаконам, принятым для беженцев). По данным Пограничной службы Польши, с начала войны в страну въехало 3,29 граждан Украины, вернулось домой - 1,16 млн. лиц.