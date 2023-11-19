Присмотритесь к монетам в вашем кошельке, возможно среди них есть уникальные.

Коллекционеры всегда охотятся за уникальными монетами. На аукционе 5 украинских копеек 1992 года продали за более чем 8 тысяч гривень.

Торги состоялись на платформе Violity. Начальная ставка составила всего лишь 1 гривню, но в ходе аукциона за лот разгорелась настоящая борьба.

Согласно обнародованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк, что и вызвало такой интерес.

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"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Отмечается, что на монете можно заметить следы от ударов и царапины. Вероятно, она была в обращении.

По словам автора объявления, реставрация монеты не проводилась.

Редкие монеты в Украине - что принесет немалые деньги

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" сообщили, что 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года могут быть оценены от 5 до 7 тысяч гривень, а за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм можно получить до 2200 гривень.

Кроме того, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать от 4,5 тысячи гривень, а за 1-копеечные монеты 1996 года можно выручить до 3 тысяч гривень.

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