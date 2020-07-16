Горькое послевкусие продажи столичного отеля «Днипро»

Дмитрий Шварц

На 2020 год президент Владимир Зеленский и его молодая «зеленая» команда имели наполеоновские планы относительно старта большой приватизации в стране.

Весомым аргументом для этого был тот факт, что из 3600 госпредприятий треть уже сейчас необходимо ликвидировать, поскольку существуют они лишь на бумаге. И с каждым годом состояние государственных активов только ухудшается. Лишь по итогам 2019 года это «государственное добро» принесло убытки на общую сумму около 170 млрд гривень.

«Неожиданный» барьер на пути масштабной приватизации упал и в 2020 году, хотя нельзя обвинить власть во всемирной пандемии коронавируса

Конечно, эксперты и участники рынка, наученные горьким предыдущим опытом разгосударствления, скептически смотрели на перспективы скорого возобновления приватизации в Украине.

Предыдущие руководители страны всякий раз ставили перед собой амбициозную задачу избавиться от госпредприятий, которые по сути являются кормушкой для коррупционеров и источником для теневых схем. Но каждый раз что-то мешало этим планам воплотиться в жизнь.

«Неожиданный» барьер на пути масштабной приватизации упал и в 2020 году, хотя нельзя обвинить власть во всемирной пандемии коронавируса. Этот «черный лебедь» вынудил отложить приватизацию самых крупных объектов до лучших времен, чтобы получить за них более-менее адекватную цену. При этом Фонд госимущества во главе с Дмитрием Сенниченко даже во время карантина продолжал активно продавать так называемые объекты малой приватизации.

Но последняя крупная продажа была осуществлена в марте, когда за 230,9 млн гривень продали 99,99 процента акций «Киевпассервиса», которому принадлежит ряд автостанций в столице и Киевской области.

Нужен был успешный кейс, который бы возродил веру в возможность масштабной приватизации в Украине даже во времена коронакризиса.

Важным обстоятельством является и то, что ранее отель принадлежал Государственному управлению делами, но президент Владимир Зеленский прошлой осенью подписал указ о передаче ряда объектов из ведения этого органа Фонду госимущества для дальнейшей продажи.И прошедший на этой неделе онлайн-аукцион по продаже отеля «Днипро», расположенного в самом центре Киева, вписывается в эту канву.

Основным критерием оценки почему-то избрали стоимость жилья в районе столичной Европейской площади, на которой расположен отель. Вот только надо обращать внимание, что у победителя есть значительные приватизационные обязательства

Также эта продажа намекает на примерный сценарий того, как пройдут аналогичные торги в случае продажи того же «Одесского припортового завода» или других проблемных государственных активов этой осенью.

Впечатления от результатов этой громкой приватизационной продажи вышли довольно противоречивые. Причем есть подозрение, что история только начинается, а в ближайшее время нас ждет не совсем приятное продолжение.

Начнем с того, что по итогам торгов стоимость отеля выросла со стартовых 81 миллиона до 1,11 миллиарда гривень. Судя по реакции Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и руководства Фонда госимущества, финальная цена превысила их самые оптимистичные ожидания.

Но параллельно с завершением аукциона как в экспертной среде, так и среди обывателей началась подниматься волна вопросов и пока легкого раздражения.

Первым делом она коснулась самой цены. Покупатель должен заплатить 40 млн долларов за 13 тысяч квадратных метров в центре столицы. Много это или мало?

Основным критерием оценки почему-то избрали стоимость жилья в районе столичной Европейской площади, на которой расположен отель. Вот только надо обращать внимание, что у победителя есть значительные приватизационные обязательства. Например, сохранение трудового коллектива и основного профиля деятельности здания. И это в состоянии полной неопределенности, как будет развиваться отечественный гостиничный бизнес и туризм в ближайшие годы.

Если судить с этой точки зрения, то итог аукциона можно было бы назвать однозначной победой. Государство избавилось от непрофильного актива, да еще и получает более 1 млрд гривень, которые явно не будут лишними. Тем более, если учитывать, что по итогам первых трех месяцев 2020 года отель сработал в минус – чистые убытки составили 3,7 млн гривень.

Скорее всего, в ближайшее время нас ожидает ряд разоблачений, проливающих свет на победителя аукциона. А у Фонда госимущества будет месяц на то, чтобы проверить источник вышеуказанного «миллиарда с копейками»

Но весь этот позитив начала разрушать информация о самом победителе, которым оказалось мало кому известное ООО «Смартленд» из Броваров с уставным фондом в 11,3 млн грн.

Практически сразу СМИ поставили под сомнение, что указанный бенефициарный собственник компании является настоящим покупателем отеля. Кроме того, многих интересует источник происхождения достаточно крупной суммы денег. При этом мало кто сомневается в истинной цели покупки киевского отеля, ведь за день до этого Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса.

Скорее всего, в ближайшее время нас ожидает ряд разоблачений, проливающих свет на победителя аукциона. А у Фонда госимущества будет месяц на то, чтобы проверить источник вышеуказанного «миллиарда с копейками». В общем, нужно запастись терпением.

Хотелось бы обратить внимание и на то, что из 29 участников торгов не было мировых лидеров гостиничного бизнеса, что навевает на достаточно пессимистические мысли. Если такая тенденция сохранится во время продажи объектов большой приватизации, то вряд ли эти предприятия смогут получить серьезных инвесторов с именем.

Дмитрий Шварц

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