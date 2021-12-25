В финучреждении советуют возмущенным клиентам выполнять определенные действия в случае потери телефона или карты.

Клиенты "ПриватБанка" рассказали, что стали жертвами мошенничества после того, как у них украли мобильные телефоны с приложением "Приват24".

Об этом говорится в отзывах на сайте "Минфин" за 24-25 декабря.

Одна из клиенток банка из города Херсон отметила на днях у нее украли телефон в маршрутке. В полиции на это заявили, что не будут искать вора, однако зарегистрировали заявление.

"Пока я была в полиции мошенники через "Приват24" буквально с помощью одного звонка сняли все мои средства. Когда я пользовалась "Приват24" с меня требовали пароль, пин-код. Я думала что пароли, коды, цифровая подпись известны только мне. Служба безопасности "Привата" так и не смогла объяснить мне как это произошло. Зато объяснили, что вернуть средства на кредитку, которые они отдали в руки мошенникам придется мне. Я уже не говорю о своих средствах, которые я доверила этому "банку". Как вы думаете - это справедливо?",- написала женщина.

Еще один клиент банка рассказал, что после похищения карты и телефона с приложением мошенникам удалось войти в "Приват24" и завладеть его денежными средствами с "Карты для выплат" - всего почти 30 тысяч гривень.

"Потом изменили кредитный лимит на моей карте "Универсальная" с 4000 гривень до 50 000 и все сняли, и плюс до этого оформили на меня по карте "Универсальная" оплату частями на сумму 26 480 гривен. Я написал заявление в Голосеевское отделение Национальной полиции в городе Киеве по факту кражи телефона и кредитной карты, сообщив при этом горячую линию "ПриватБанка", никаких уведомлений не получал, кроме тех что я должен выплачивать кредит Приватбанка", - пишет мужчина.

Представитель банка в ответ заявил, что "Приват" делает все для того, чтобы уберечь деньги клиента от мошенников. И добавил, что тот сам имеет возможность не дать завладеть своими средствами злоумышленникам.

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"Мы неоднократно отмечали о том, что, в случае потери смартфона и карт - необходимо сразу обращаться в нашу круглосуточную поддержку для их блокировки... Поиск и задержание злоумышленников, вместе с проведением расследований по случаям мошенничества - является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Правоохранители могут получить по оформленным, в соответствии с действующим законодательством запросу всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

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