Клиентам обещают вернуть потерянные деньги.

В работе интернет-банкинга "ПриватБанка"минувшей ночью произошел сбой в курсах валют - доллар продавался по цене евро, 30,95 вместо 27,4 грн/$.

Об этом пишет Financial Club. Сбой касался как веб-версии "Приват24", так и мобильного приложения. После исправления ошибки курс доллара стал корректным.

"Досадная ошибка из-за технического сбоя. Исправили", - пояснил впоследствии пресс-секретарь банка Олег Серга.

Он заверил, что транзакции, проведенные по завышенному курсу, будут пересчитаны, переплату вернут клиентам.

"Будет централизованный перерасчет и возврат", - добавил Серга.

Как сообщал УНИАН, ранее клиент "Приватбанка" возмутился уровнем обслуживания там, заявив, что не получил новую карту несмотря на уплату за перевыпуск.

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Автор: Юрий Годован