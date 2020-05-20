Зеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедность

По словам президента, 250 долларов - это мизерная зарплата по европейским или американским стандартам, но не в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зарплата в 5-6 тысяч гривен хоть и является низкой, но не означает бедность.

Читайте такжеСамое большое потрясение украинская экономика испытает во втором квартале - НБУ

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года работы в должности главы государства, комментируя прогноз ЮНИСЕФ, что в Украине шесть миллионов человек могут оказаться за чертой бедности.

"Я уже не помню все цифры. Мне кажется, что всех людей, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен, в ЮНИСЕФ считают бедными. Да, действительно, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки", - сказал он.

По словам президента, ЮНИСЕФ делает прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами, хотя в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата меньше, чем в западных странах.

Зеленский сказал, что премьер-министр в ближайшие месяцы должен представить программу увеличения минимальной зарплаты.

Ранее президент заявил, что за год его пребывания в должности главы государства средняя зарплата в стране выросла, хоть и не на столько, сколько бы хотелось.

Напомним, согласно пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 млн человек, из которых почти 2 млн детей.

Согласно более оптимистическому прогнозу, количество бедных в этом году может возрасти на 6,3 млн человек, из которых 1,4 млн детей.

В фонде подчеркнули, что уровень бедности в Украине возрастет в 2020 году с 27,2% до 43-51%.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 года выросла по сравнению с мартом 2019 года на 11,8% - до 11 446 грн.