Более 9 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности - ЮНИСЕФ

Уровень бедности возрастет с 27% до 44%, а влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%.

Согласно пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 млн человек, из которых почти 2 миллиона детей.

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Об этом сказано в исследовании фонда, опубликованном на его веб-сайте.

Согласно более оптимистическому прогнозу, количество бедных в этом году может возрасти на 6,3 млн человек, из которых 1,4 млн детей.

В фонде подчеркнули, что уровень бедности в Украине возрастет в 2020 году с 27,2% до 43-51%.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.

По прогнозу главы Национального банка Украины Якова Смолия, украинская экономика, после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно.

Национальный банк в апреле ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения.

Справка УНИАН. Детский фонд ЮНИСЕФ - международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций.