Зеленский заявил о росте зарплаты в Украине за год его президентства

По словам президента, заработная плата не у всех, но выросла.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год его пребывания в должности главы государства средняя зарплата в стране выросла, хоть и не на столько, сколько бы хотелось.

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Об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции.

"Нам сейчас не хватает денег с правительством, чтобы еще поднять зарплаты. К слову, заработная плата не у всех, но в среднем по стране, выросла. К сожалению, не на много, но выросла", - отметил президент.

"Нам сейчас нужен где-то миллиард долларов, 25-30 миллиардов гривень, чтобы немного помочь именно бедным людям", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 года выросла по сравнению с мартом 2019 года на 11,8% - до 11 446 гривень.