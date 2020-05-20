Премьер представит программу по повышению "минималки" в Украине – президент

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить программу по повышению минимальной зарплаты в стране.

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Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам года своей работы в должности.

"Это задача премьер-министра, и он в ближайшие месяцы должен показать программу увеличения минимальной заработной платы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров представил программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.