Больше всего подешевели овощи, отметил эксперт.

В июле 2023 года потребительские цены в Украине уменьшились против июня на 2,1%.

В прошлом месяце стоимость продуктов уменьшилась впервые с августа 2021 года, однако уже в этом месяце тенденция падения цен может остановиться, об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

"В июле 2023 года потребительские цены на продукты питания уменьшились против июня на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%. Вследствие этого потребительские цены уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем впервые с августа 2021 года", - проинформировал он.

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По словам эксперта, больше всего подешевели овощи (-18,2%), на втором месте яйца (-4,1%). Также незначительно снизились цены на фрукты (-1,3%), масло подсолнечное (-0,8%), макароны (-0,2%), а также хлеб и хлебопродукты (- 0,1%).

Вместе с тем сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% против июня), рыбу (+0,7%). Также возобновился рост цен на сахар - на 1,2% против нулевого прироста в июне.

То есть, как подчеркнул Лупенко, июль оправдал ожидания ученых Института аграрной экономики по уменьшению потребительских цен под давлением поступления продуктов нового урожая, в первую очередь - овощей.

"Также подтвердились прогнозы насчет возможного возобновления роста потребительских цен в июле на переработанные продукты питания и продукты животноводства в связи с подорожанием электроэнергии и горючего, что может остановить тенденцию к падению потребительских цен уже в августе", - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в Украине впервые за долгое время наблюдается дефляция. В июле 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

Стоит отметить, что за неделю с 4 по 11 августа на крупнейших сетях АЗС в Украине, в частности, на WOG и ОККО, все виды горючего подорожали на 3 гривни за литр.

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