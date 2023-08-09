В июле зафиксирована базовая инфляция на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне.

В июле 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

Как сообщает Государственная служба статистики, в июле зафиксирована базовая инфляция на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне и инфляции 0,3% в мае и 0,5% в апреле. С начала года инфляция в стране составила 4,0%, базовая – 3,2%.

С учетом того, что в июле-2022 базовая инфляция составила 1,2%, в годовом измерении по итогам июля-2023 она также снизилась до 12,3% c 13,7% по итогам июня, 15,6% – по итогам мая и 16,9% – по итогам апреля.

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На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего (на 18,2%) подешевели овощи. На 7,6-0,4% снизились цены на яйца, продукты переработки зерновых, рис, фрукты, сало, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию.

На 1,4–0,5% выросли цены на мясо и мясопродукты, сахар, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,6%.

Цены на транспорт возросли на 2,7% в основном из-за повышения цен на топливо и масла на 7,3%.

В сфере связи цены выросли на 0,3%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 5,8%.

Справка УНИАН

Дефляция — это снижение среднего уровня цен на товары и услуги и увеличение покупательской способности денег.

Речь идет о том, что в Украине снизились потребительские цены, которые включают в себя сезонные товары, такакие как фрукты и овощи. В то же время показатель базовой инфляции, который исключает сезонные товары, в июле по сравнению с июнем составил 0%, т.е. даже с учетом сезонности цены в Украине перестали рости.

Инфляция во время войны

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении до 15,5%. Замедление инфляции произошло на фоне восстановления производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

27 апреля 2023 НБУ изменил прогноз инфляции на 2023 год. Нацбанк ожидал, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%.

Потребительская инфляция в июне 2023 года замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае.

В инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года сообщалось о том, что инфляция в Украине будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, однако стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, негативно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов.

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