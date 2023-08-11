Стоимость бензина и дизеля за неделю достигла 55 гривень за литр.

За неделю с 4 по 11 августа на крупнейших сетях АЗС, в частности на ОККО и WOG, все виды горючего подорожали на 3 гривны за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин марки А-95 поднялся в цене до 54,99 грн/л, А-95 - Премиум - до 56,99 грн/л, ДП-54,99 грн/л. на станциях сети "Укрнафта" все виды горючего подорожали на 2 грн/л: бензин А-95 - до 49,90 грн/л, бензин А-95+ до 50,90 грн/л, ДП - до 48,90 грн/л.

Топливо в сети UPG подорожало на 2,5 грн/л:

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бензин марки А-95 - до 53,40 грн/л,

А-95-Премиум - до 55,40 грн/л,

ДТ - до 51,50 грн/л.

Заправки ANP и Avias повысили цены на топливо тоже на 1 грн/л. В частности бензин марки А-95 подорожал до 50 грн/л, А-95+ - до 50,50 грн/л, бензин А-92 - до 49 грн/л, дизельное топливо - до 50 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, Chipo, SOCAR, "Укр-Петроль" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,5-3 грн/л.

Таким образом, за неделю средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 1,96 грн/л и составила 51,94 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 1,98 грн/л - до 53,92 грн/л, а дизельное топливо - на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Цены на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, по мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко вскоре сети АЗС достигнут, так называемого, ценового потолка, после которой украинцы начнут отказываться от использования собственного авто. То есть низкая платежеспособность населения является сдерживающим фактором для роста цен на топливо. По его мнению, в этом месяце цены вырастут максимум еще на 1,5-2 грн за литр после чего дальнейший рост обернется обвалом потребления.

Бензин и дизельное топливо в Украине начали дорожать с июля, когда вернулись довоенные налоги на топливо.

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