Кроме того, решение о закрытии коррсчетов российских банков приняла и банковская группа Raiffeisenbank International.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.

Об это сообщает российское издание РБК.

Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций.

Deutsche Bank закрывает счет, если число операций у банка растет.

Кроме того, решение о закрытии коррсчетов российских банков приняла и банковская группа Raiffeisenbank International.

Отмечается, что иностранные банки идут на такие шаги из опасений оказаться вовлеченными в проведение платежей и переводов средств некредитных организаций, в отношении которых введены санкции и которые могут являться клиентами банков с открытыми коррсчетами.

Deutsche Bank и санкции против России:

В середине марта 2022 года Deutsche Bank прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.

Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение коснулось многих крупных кредитных организаций.