Еще один американский кредитор решил закрыть два счета президента США после штурма Капитолия.

Два любимых банка Дональда Трампа отвернулись от него после штурма Капитолия на прошлой неделе. Deutsche Bank решил отказаться от дальнейших деловых отношений с президентом США и его компанией.

Читайте такжеОтстранить Трампа от власти: Палата представителей США хочет обратиться к вице-президенту ПенсаОб этом пишет The Telegraph со ссылкой на инсайдеров. Трамп задолжал франкфуртскому банку более 300 миллионов долларов. Между тем, ньюйорский кредитор Signature Bank, обслуживающий семью президента довольно далгое время, тоже решил "порвать" с давним клиентом. В банке заявили о закрытии двух личных счетов Трампа, на которых хранились около 5,3 миллионов долларов.

"Мы убеждены, что уместным будет отставка президента США, что лучше всего служит интересам нашей страны и американскому народу", - заявили в Signature Bank.

Кредиторы пошли по пути социальных сетей и других компаний, разорвавших связи с Трампом после его прошлогодних призывов пойти маршем к Капитолию. Этот марш закончился штурмом здания и остановкой утверждения результатов выборов президента США. По меньшей мере 5 человек погибли в ходе событий и вскоре после них.

Читайте такжеТрамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: что случилосьSignature Bank обслуживал Трампа и его близкое окружение включительно с дочкой Иванкой, ее мужем Джаредом Кушнером, бывшим советником Майклом Коэном. В 2011 году Signature Bank назначил Иванку членом своего совета правления. Но они ушли в отставку через несколько лет после этого.

"Мы никогда не комментировали политические темы и надеемся, что никогда больше не придется этого делать", - сказали в Signature Bank.

Банк также добавил, что в будущем не будет вести дел со всеми членами Конгресса, которые голосовали за отмену результатов выборов.

История с аккаунтами Трампа

7 января 2021 года Facebook и Instagram аккаунты Дональда Трампа были заблокированы минимум на две недели - до конца его президентского срока. Об этом сообщил основатель и руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 января 2021 года российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила президенту США Дональду Трампу перейти на российские соцсети (запрещены в Украине) после того, как его аккаунты заблокировали в Twitter, Facebook, Instagram.

В тот же день, 8 января 2021 года социальные сети Twitch и Snapchat объявили о том, что вслед за другими сайтами заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

9 января 2021 года стало известно о том, что администрация социальной сети Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа. В соцсети заявили, что такое решение было принято после "тщательного рассмотрения недавних твитов" политика и контекста, который их окружает.

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Перевод: Лесь Дымань