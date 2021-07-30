В III квартале Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 3,6%, а в IV квартале – на 5,8%.

Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП во II квартале текущего года до 7,5% с 8,7% в апрельском прогнозе.

Такие данные приведены в июльском инфляционном отчете регулятора.

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"Сохранялось негативное влияние более низкого прошлогоднего урожая на экспорт, пищевую промышленность и сельское хозяйство (в частности, животноводство из-за снижения рентабельности вследствие подорожания кормов). Негативно повлиял на сельское хозяйство и более поздний на неделю старт жатвы. Объемы собранного урожая в июне, по оперативным данным, были ниже, чем в прошлом году. Как следствие, оценка ВВП во II квартале ухудшена до 7,5% г/г", - говорится в отчете.

В III квартале Нацбанк прогнозирует рост ВВП на 3,6%, а в IV квартале – на 5,8%.

При этом НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%, в дальнейшем экономика, по оценкам регулятора, будет расти на около 4% ежегодно.

"Устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины из-за усиления карантина зимой и весной. Несмотря на это, НБУ сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что устойчивое восстановление мировой экономики будет увеличивать спрос на товары украинского экспорта. Улучшение финансовых результатов предприятий и активизация кредитования будут способствовать росту инвестиционной деятельности. Вместе с увеличением частного потребления это будет стимулировать наращивание импорта.

Прогноз инфляции

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году. При этом Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным – на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

Автор: Екатерина Жирий