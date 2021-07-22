Прогноз роста ВВП остался неизменным.

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Об этом говорится в материалах НБУ.

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По данным регулятора, инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

"Учитывая стремительный рост мировых цен и последующее восстановление спроса, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что в июне 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза Национального банка (9,2%). С одной стороны, такая динамика в значительной мере обусловлена временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой – существеннее усилилось фундаментальное инфляционное давление, прежде всего, из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных затрат предприятий, в том числе, на оплату труда.

Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным – на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

"Стойкий потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины из-за усиления карантина зимой и весной. Несмотря на это, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%", - говорится в сообщении.

В НБУ прогнозируют, что в дальнейшем экономика будет расти на около 4% ежегодно. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий.

ВВП в январе-апреле

Валовой внутренний продукт Украины в январе-апреле текущего года сократился на 0,2%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: Екатерина Жирий