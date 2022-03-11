По словам Георгиевой, рецессия в России "будет глубокой".

Директор-составитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает вероятным дефолт России в связи с наложенными на нее санкциями за вторжение в Украину.

Об этом она рассказала во время брифинге МВФ 10 марта.

"Что ж, дефолт в России больше не является невероятным событием. Мы, очевидно, должны увидеть перспективу восстановления мира. И, во-вторых, какова перспектива обслуживания долговых обязательств. Потому что, в случае с Россией, дело не в том, что у россиян нет денег. Россия не может использовать эти деньги. Поэтому я не собираются делать догадки о том, что может произойти или не может, я просто хочу сказать, что мы больше не говорим о российском дефолте как о маловероятном событии", - сказала Георгиева.

По ее словам, рецессия в России "будет глубокой". Наиболее значимым фактором, который повлияет на будущее российской экономики, окажется продолжительность начатой Путиным войны против Украины и, соответственно, усиление санкций - в том числе в вопросе экспорта энергоносителей.

"Могу сказать однозначно, что российская экономика переживает резкое сокращение", - добавила Георгиева.

Как писал УНИАН, 10 марта инфляция в России с 26 февраля по 4 марта дошла до 2,22%.

Стремительный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне нападения РФ на Украину, стал максимальным за неделю с декабря 1998 года – тогда показатель составил 11,6%.

В тот же день пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспрецедентным" санкционное давление на страну в связи с вторжением на территорию Украины.

Более 300 иностранных компаний уже заявили о выходе с российского рынка, из-за чего у Путина рекомендовали фактически конфисковать активы этого бизнеса на территории страны.

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