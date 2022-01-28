Учет товарных запасов могут вести не все физлица-предпринмматели.

Украинские налоговики объяснили, кому из физических лиц-предпринимателей необходимо вести учет товарных запасов и работать с регистраторами расчетных операций с 1 января. Такое требование касается не всех ФОПов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

В налоговой указали, что использовать РРО/ПРО и вести учет товарных запасов не обязаны ФОПы- плательщики единого налога І группы.

При этом обязаны применять РРО/ПРО, но могут не вести учет запасов ФОПы - плательщики единого налога II - IV групп, если е продают бытовые товары с гарантией, лекарств и медизделий, изделий из драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней, а также если не являются плательщиками НДС.

Читайте такжеКабмин освободил часть ФОПов от использования кассовых аппаратов: кого это коснетсяВести учет товарных запасов и использовать РРО обязаны ФОПы- плательщики единого налога ІІ-ІV групп, которые платят НДС или продают:

технически сложные бытовые товары, которые подлежат гарантийному ремонту;

лекарственные средства или изделия медицинского назначения;

изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, а также драгоценных камней органогенного образования.

Протесты ФОПов

25 января ФОПы объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к толкотне.

В результате столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста 25 января 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.

26 января акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжилась

В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.

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