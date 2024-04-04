Продать доллар можно в среднем по курсу 39,10 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 апреля, снизился на 5 копеек – до 39,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек – до 39,44 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,20 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,26 грн/евро, то есть гривня выросла на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в большинстве касс банков до конца текущей недели будет находиться в коридоре покупки и продажи от 38,40 до 39,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 38,50 до 39,70 грн/долл.

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