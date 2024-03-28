В апреле на валютном рынке стоит ожидать едва ли не ежедневные изменения курсов, но без угрозы для рынка.

Главная причина беспокойства о будущем валютного рынка устранена: объемы получаемого макрофина позволяют не только покрыть огромные расходы бюджета, но и активизировать усилия на развитие экономики страны. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Напомню, что на 2024 год Украина рассчитывает получить до $37 млрд внешнего финансирования. Поэтому напряжение, которое временами наблюдалось на валютном рынке, значительно спадет: причины для возможного роста спроса на валюту нивелированы", - сказал эксперт.

По его словам, в то же время основной, как и с начала года, станет стратегия регулятора на либерализацию валютного рынка, а получение макрофина фактически развязывает ему руки для более свободного регулирования межбанка.

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"В то же время, что стало заметным в последнюю декаду марта, курсовые коридоры межбанка и наличного рынка почти объединились - это соответствует ранее анонсированной цели на объединение валютных курсов", - отметил банкир.

По прогнозу Лесового, основные курсовые показатели в следующем месяце будут очень похожими на мартовские, а именно:

валютные коридоры будут в пределах 39-40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро на межбанке и 39-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро на наличном рынке;

текущие курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн, в банках - 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи также вряд ли претерпит существенные изменения: в банках - до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах - до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

средние недельные колебания курсов будут на уровне 1,5-2% (до 0,6 грн к понедельничным курсам, что является курсовой "базой" на всю неделю).

Банкир отметил, что в апреле на валютном рынке стоит ожидать едва ли не ежедневные изменения курсов (как в сторону роста, так и в сторону их уменьшения), но без угрозы для рынка, то есть изменения не будут выходить за пределы прогнозируемых коридоров.

"В целом на рынке будет наблюдаться равновесие между спросом и предложением, в то же время мы предполагаем, что время от времени на наличном рынке спрос может доминировать, однако это будет преходящим, а не системным явлением с постепенным возвращением к балансу (напомню, что валюта не является дефицитом, на рынке отменены почти все ограничения для свободной покупки долларов или евро)", - подчеркнул Лесовой.

Другими факторами, которые могут существенно сказаться на валютном рынке, станут:

развитие экспорта (ожидаемое увеличение валютной выручки, на основе которого формируются валютные резервы страны);

развитие экономики (развитие всех сфер и отраслей, а также ключевой аспект - это начало посевной);

ход войны (ситуация на фронте, предотвращение действий врага, получение военно-технической поддержки);

общественно-политические настроения (косвенный, но важный фактор в контексте возможного принятия обновленного закона о мобилизации).

"Итак, в апреле ситуация на валютном рынке будет в пределах устоявшихся трендов: на фоне частых курсовых изменений, они не смогут расшатать рынок. То есть, если можно так сказать, ситуация будет стабильной и прогнозируемой. Сейчас риски для рынка минимизированы", - резюмировал эксперт.

Курс валют - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 28 марта, вырос на 5 копеек и составляет 39,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, снизился на 5 копеек и составляет 43,05 грн за евро.

Национальный банк может рассмотреть целесообразность перехода с доллара к евро как основной валюты курсовой привязки гривны, ведь в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. Продолжение этой тенденции может уже в недалеком будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюты курсовой привязки.

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