НБУ продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривни, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до конца текущей недели будет находиться в коридоре покупки и продажи от 38,40 до 39,75 грн/долл, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,50 до 39,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евровалюты, то в банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах 41,30 - 43,20 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 41,50 до 43,10 грн/евро.

"Евровалюта снова останется главным инструментом для спекуляций во все дни этой недели", - отметил он.

На межбанке, по его прогнозу, курс доллара на межбанке будет колебаться в границах от 38,80 до 39,40 грн/долл.

"НБУ продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривни и сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке. По моим прогнозам, на этой неделе он потратит для этого от $490 млн до $710 млн", - уверен аналитик.

Курс доллара в Украине на 4 апреля

Напомним, НБУ установил на 4 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 39,20 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 12 копеек.

Официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 42,26 грн/евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

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