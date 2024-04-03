Курс гривни к евро установлен на уровне 42,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,20 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 42,26 грн/евро, то есть гривня выросла на 2 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,15/39,17 грн/долл., евро – 42,20/42,21 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 апреля, вырос на 15 копеек – до 39,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,10 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 апреля, вырос на 5 копеек и составляет 39,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

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